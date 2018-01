Produção de veículos cai 36,4% em fevereiro ante mesmo mês de 2015

SÃO PAULO - A produção de veículos no Brasil teve em fevereiro mais um resultado negativo. Foram produzidas 131.313 unidades no mês, queda de 12,5% em relação a janeiro e recuo de 36,4% na comparação com igual mês do ano passado, mostram dados divulgados nesta sexta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

As montadoras já haviam registrado queda na produção em janeiro, de 29% na comparação com igual mês do ano anterior. Com a segunda baixa consecutiva no ano, o setor acumula retração de 31,6% no primeiro bimestre em relação a igual intervalo de 2015, com a produção de 281.419 unidades. Em todo o ano passado, o recuo foi de 22,8% sobre 2014.

Considerando apenas os segmentos de automóveis e comerciais leves, a produção em fevereiro chegou a 124.510 unidades, recuo de 14% ante janeiro e retração de 36,5% sobre o volume de fevereiro do ano passado. No acumulado do ano, os dois segmentos caem 31,1%. Separadamente, foram produzidos no mês 107.270 automóveis (queda de 16,9% ante janeiro e baixa de 35,3% ante um ano antes) e 17.240 comerciais leves (alta de 9,5% ante janeiro, mas baixa de 43,4% ante fevereiro de 2015).

Entre os veículos pesados, a produção de caminhões atingiu 5.297 unidades em fevereiro e com isso avançou 27,3% na comparação com janeiro. Recuou, porém, 30,8% em relação a igual mês do ano passado. No primeiro bimestre, acumula retração de 40,7%. No caso dos ônibus, foram produzidas 1.509 unidades em fevereiro, alta de 28,3% na comparação com janeiro, mas queda de 41,9% ante igual mês de 2015. No acumulado do ano, a queda é de 45,2%.

Vendas. As vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus caíram 5,5% em fevereiro ante janeiro e recuaram 21% na comparação com igual mês do ano passado. No segundo mês de 2015, foram emplacadas 146.809 unidades em todo o País. No acumulado do ano, foram 439.797 unidades vendidas, queda de 31,3% ante igual intervalo de 2015.

Considerando somente automóveis e comerciais leves, foram emplacadas 142.258 unidades em fevereiro, o equivalente a quedas de 5,1% na comparação com janeiro e de 20,6% ante um ano atrás. No segundo mês do ano, foram vendidos 122.179 automóveis e 20.079 comerciais leves. No primeiro bimestre, os dois segmentos acumulam tombo de 31%.