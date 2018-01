Produção de veículos cresce 27,7% em 12 meses, aponta Anfavea A produção de veículos em junho somou 187 mil unidades, número 4,3% maior do que em maio e 27,7% superior a junho de 2003. De janeiro a junho deste ano, a produção da indústria automotiva chegou a 1,04 milhão de unidades, 14,8% a mais do que no primeiro semestre de 2003. Os números foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O número de licenciamentos de veículos, indicativo das vendas no mercado interno, somou 130,7 mil unidades em junho, com alta de 6,2% ante maio. Em relação a junho de 2003, o aumento foi de 30,3%. No primeiro semestre deste ano, foram licenciados 723 mil veículos, 11,4% a mais do que no primeiro semestre de 2003. Máquinas agrícolas As vendas internas no atacado de máquinas agrícolas em junho somaram 3,5 mil unidades e foram 3,3% menores do que em maio. No mês passado, as vendas caíram 15,7% sobre junho de 2003. No primeiro semestre, foram vendidas no atacado 18,8 mil máquinas agrícolas, 2,4% a mais do que no primeiro semestre de 2003. Já a produção de máquinas agrícolas em junho somou 5,81 mil unidades, com alta de 3,3% sobre maio e 8,3% sobre junho de 2003. No primeiro semestre deste ano, foram produzidas 26,6 mil máquinas agrícolas, um aumento de 21,2% sobre o primeiro semestre de 2003. As exportações de máquinas agrícolas em junho foram de 2,35 mil unidades, com queda de 7,4% sobre maio. Em comparação com junho de 2003, houve um aumento nas exportações de 56,4%. No primeiro semestre, foram exportadas 14,7 mil unidades de máquinas agrícolas, um aumento de 71,6% sobre o primeiro semestre de 2003. (Renata Stuani) Exportações totais Os dados mostram ainda que as exportações de veículos e máquinas agrícolas somaram em junho US$ 699,7 milhões, um aumento de 9,7% sobre maio. As exportações do mês passado foram 43,9% maiores do que em junho de 2003. No primeiro semestre deste ano, as vendas externas acumulam alta de 53,1% sobre igual período de 2003, somando US$ 3,58 bilhões.