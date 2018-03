Produção de veículos cresce 27% em fevereiro A produção nacional de veículos cresceu pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, alcançando 157,3 mil unidades. O resultado é 7,6% maior do que o de janeiro e 27% superior ao de fevereiro de 2002, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No primeiro bimestre, o aumento foi de 22,3%, para 303,4 mil veículos produzidos pelas montadoras instaladas no País, na comparação com o mesmo período do ano passado. O total de veículos nacionais e importados licenciados durante o mês de fevereiro cresceu 5,2% em relação a janeiro, para 117,9 mil unidades. Na comparação com fevereiro de 2002, o aumento foi de 20,9%. Nos dois primeiros meses deste ano, o total de licenciamentos aumentou 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado, para 229,9 mil veículos emplacados. Os melhores resultados das montadoras nos primeiros dois meses do ano foram registrados nas exportações. Em janeiro e fevereiro, as remessas do setor alcançaram US$ 650,4 milhões, valor 44,8% superior ao registrado no mesmo período de 2002. Em fevereiro, as vendas externas somaram US$ 372,9 milhões, o que representa um aumento de 34,4% em relação a janeiro e de 44,6% na comparação com fevereiro do ano passado. Vendas de máquinas agrícolas volta a crescer Depois de caírem em janeiro, as vendas de máquinas agrícolas no mercado brasileiro cresceram 72% no mês passado, para 2,57 mil unidades, na comparação com o mês anterior. De acordo com a Anfavea, que divulgou os números, em relação a fevereiro de 2002, no entanto, houve queda de 3,3% no volume comercializado. No primeiro bimestre do ano, as vendas alcançaram 4,07 mil unidades, volume 17,7% menor que o de igual período do ano passado. Apesar da queda nas vendas, a produção de máquinas continua em alta. O aumento no primeiro bimestre deste ano foi de 7,6%, para 6,73 mil unidades fabricadas, na comparação com o mesmo período de 2002. No mês de fevereiro, o total produzido foi de 3,95 mil unidades, resultado 41,4% maior que o de janeiro e 10,2% superior ao de fevereiro de 2002. As exportações aumentaram 65% nos primeiros dois meses do ano, somando 2,26 mil máquinas, na comparação com o primeiro bimestre de 2002. O resultado de fevereiro, de 1,41 mil unidades exportadas, também é 67,7% superior ao de janeiro e 93,8% maior que o de fevereiro de 2002.