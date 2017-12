Produção de veículos cresce no 1º semestre, mas vendas caem A produção de veículos atingiu 898,5 mil unidades no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2002, de acordo com dados divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A produção de junho, porém, caiu 14,4% em relação a maio, totalizando 141,5 mil veículos. Em relação a junho de 2002, houve queda de 1,9%. Os números de licenciamentos de novos veículos, que indicam as vendas internas, atingiram no acumulado de janeiro a junho 647,6 mil unidades, resultado 8,2% inferior ao do mesmo período do ano passado. Em junho, os novos licenciamentos foram de 100,1 mil, queda de 6,1% em relação a maio. Se comparado a junho de 2002, a queda foi de 7%. O total de exportações do setor automotivo no primeiro semestre atingiu US$ 2,4 bilhões, com aumento de 38,7% em relação a igual período de 2002. Em junho, as exportações foram de US$ 504,6 milhões, 16% superiores a maio e crescimento de 60,7% em relação a junho do ano passado. Segundo a Anfavea, a participação das exportações no volume de produção das montadoras é hoje de 27%, considerada insuficiente para dar economia de escala ao setor.