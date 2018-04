Produção de veículos na França cai 19% em 2008

A produção de veículos na França caiu 19% em 2008 em comparação com o ano anterior, com as montadoras correndo para adaptar sua produção à erosão na demanda no final do ano. Os mais recentes números divulgados pela associação de montadoras mostra que a produção de carros da Renault caiu 33% no ano passado para 529.001 unidades, enquanto a PSA Peugeot-Citröen reduziu sua produção em 11% para 1.228.778 de unidades. Veja também: Renault cortará 9 mil vagas e Pioneer, 10 mil Peugeot-Citröen estuda demissões no exterior, diz jornal União Europeia rejeita assumir 'bancos podres' Queda na indústria da UE em dezembro é recorde Economia volta a encolher e Espanha fecha ano em recessão De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Contudo, ao mesmo tempo, a Renault, junto com suas subsidiárias Dácia (Romênia), e Renault Samsung Motors (Coreia do Sul), aumentou sua produção fora da França em 3% em 2008, enquanto a produção externa da Peugeot-Citröen caiu 2,3%. No geral, a produção global da Renault caiu 9,5% em 2008 para 2.059.888 unidades, enquanto a produção da Peugeot-Citröen encolheu em 6,1% para 2.840.691 unidades. Ambas as montadoras suspenderam as atividades em suas fábricas por semanas em algum momento no quarto trimestre em uma tentativa desesperada de ajudar a produção à demanda e reduzir os custos dos estoques. Os números do quarto trimestre de 2008 reforçaram a queda nas vendas. A produção geral da Peugeot-Citröen no período despencou 26% no ano, com uma queda de 34% na produção dentro da França e de 20% na produção de suas unidades no exterior. No geral, a produção da Renault despencou 43% no quarto trimestre em comparação com igual período de 2007, com a montagem de apenas 67.708 carros na França, uma queda de 65% no ano. Em suas unidades no exterior, a produção da Renault caiu 34%. As informações são da Dow Jones.