Produção de veículos no Japão tem maior queda desde 1967

A produção de veículos no Japão caiu em janeiro 41% frente ao mesmo mês do ano anterior, às 576.539 unidades, o que representa a quarta queda mensal consecutiva e a mais aguda desde 1967. Veja também As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Segundo a Associação de Fabricantes de Automóveis Japonesa, a exportação de veículos do Japão teve recuo em janeiro de 59,1%, para 233.859 unidades, a maior queda desde 1973. O Japão produziu 494.843 carros de passeio, 41,2% a menos que em janeiro de 2008, enquanto a produção de caminhões teve baixa de 40,6%, às 73.458 unidades.