Produção do setor de alimentos poderá crescer 3,5% A agroindústria deverá repetir o bom desempenho do ano passado e elevar a produção acima da média da indústria em geral neste ano, impulsionada especialmente pelas exportações e algum aquecimento do mercado interno. A Associação Brasileira da Indústria Alimentícia (Abia) prevê um aumento entre 2,5% e 3%. No ano passado, a produção da indústria alimentícia cresceu 4,2%, ante um aumento geral de 2,4%, segundo dados divulgados na semana passada pelo IBGE. O diretor econômico da Abia, Denis Ribeiro, espera que as exportações de alimentos processados atinjam US$ 11,5 bilhões neste ano, o que ele considera uma "bela vitória" ante os US$ 10,6 bilhões exportados no ano passado. Ele ressalta que não estão incluídas nessa projeção as vendas externas de alimentos in natura importantes para a balança comercial do País, como soja em grão. Ribeiro avalia que a indústria de alimentos tem pela frente um "horizonte razoável" neste ano, impulsionada especialmente pela exportação, como já ocorreu no ano passado. Segundo ele, o principal desafio do setor no mercado externo será a conquista de novos mercados. "Apesar do protecionismo internacional, o câmbio previsto até o final do ano, de R$ 3,30, favorece as vendas externas do setor", disse.