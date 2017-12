Produção e consumo de petróleo dispararam de 93 para 2002 A produção e consumo de petróleo e gás natural no País dispararam de 1993 para 2002, segundo revela a pesquisa de desenvolvimento sustentável do IBGE. A produção de petróleo cresceu 126% no período, passando de 247,9 milhões de barris ao ano para 560,3 milhões de barris. O consumo per capita aumentou 13,46% de 1993 para 2002, passando de 3,12 barris/habitante para 3,54 barris/hab. A importação líquida do produto, por outro lado, caiu 73%, passando de 183,2 milhões de barris para 49,2 milhões de barris. No caso do gás natural, a produção cresceu 111%, passando de 7,35 bilhões de metros cúbicos ao ano em 1993 para 15,5 bilhões de metros cúbicos/ano em 2002. O consumo per capita cresceu 148%, passando de 48 metros cúbicos por habitante para 119 m3/hab. Só há registros de importação de gás natural a partir de 1999, quando totalizou 400 milhões de metros cúbicos, passando para 5,3 bilhões de metros cúbicos em 2002.