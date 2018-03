Produção global de aço cai 0,6% em setembro

A China, maior fabricante mundial da matéria-prima (commodity), registrou crescimento de 28,7% de sua produção de aço em setembro em comparação com igual mês do ano passado, para 50,7 milhões de toneladas, 47% do total mundial.

No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, a produção mundial de aço somou 866 milhões de toneladas, 16,4% menor que a de igual período do ano passado. As informações são da Dow Jones.