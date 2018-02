Produção industrial acumula alta de 5,5% em um ano

A produção industrial do País acumula expansão de 6% no período entre janeiro e novembro de 2007, e de 5,5% em 12 meses até novembro, segundo divulgou nesta segunda-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas no mês de novembro, a produção cresceu 6,7%, ante o mesmo período de 2006. Na comparação com outubro, porém, a atividade registrou queda de 1,8%, na série com ajuste sazonal, perto do piso das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, entre -2,0% e -0,3%. A queda no mês foi puxada pelo segmento de veículos automotores (-3,9%, nessa base de comparação), segundo observam os técnicos do IBGE no documento de divulgação dos resultados. Além disso, segundo eles, "cabe ressaltar que a taxa de -1,8% sofreu a influência de elevada base de comparação, já que outubro mostrou acréscimo de 3,3% ante setembro, combinada com o menor número de dias úteis em novembro de 2007". Os técnicos observaram ainda que os dados de bens de capital (aumento de 1,2% ante outubro e de 24,3% ante novembro de 2006) "sinalizam a sustentação do quadro positivo para os investimentos".