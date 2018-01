Produção industrial acumula alta de 6,5% no ano até maio A produção industrial do País cresceu em todas as bases de comparação em maio, com expansão de 2,2% ante abril e aumento de 7,8% em relação a maio do ano passado. No ano, de janeiro a maio, a produção acumula alta de 6,5% ante igual período no ano passado. Em 12 meses, o crescimento foi de 2,8%. Segundo avalia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a tendência de recuperação que vem sendo observada em bens de capital, bens de consumo duráveis e bens intermediários também foi percebida em maio nos bens de consumo semi-duráveis e não-duráveis. "Este perfil de desempenho positivo mais abrangente sugere que, além da sustentação das vendas externas e do dinamismo dos setores associados à produção de bens duráveis e de capital, verifica-se no comportamento recente da indústria, sinais de reação em setores dependentes da evolução da massa salarial", diz o documento de divulgação do índice. Principais altas Os principais segmentos que puxaram a produção industrial em maio na comparação com abril foram Veículos Automotores (4,7%), Alimentos (2%), Máquinas e Equipamentos (4%) e Material Eletrônico e de Comunicações (6,4%). Houve destaque também para os segmentos vinculados ao mercado interno como Calçados e Couros (8%) e Indústria Farmacêutica (4,1%). Além disso, na comparação de maio ante abril, houve expansão em todas as categorias de uso pesquisadas: bens de capital (3,7%); bens intermediários (1,7%); bens de consumo durável (3,2%) bens de consumo não-durável (1,7%). Ainda segundo o IBGE, na comparação com maio do ano passado, os maiores aumentos da produção industrial também foram registrados em segmentos como Veículos Automotores (27,4%), Máquinas e Equipamentos (20,4%) e Material Eletrônico e de Comunicações (33,9%). Entre as categorias de uso, também foi expansão generalizada: Bens de Capital (26%); Bens Intermediários (6,7%); Bens de Consumo Durável (23,4%); e Bens de Consumo Não-Durável (0,9%).