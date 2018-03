Produção industrial ainda está abaixo do pré-crise, diz Meirelles

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou que a produção industrial já ingressou num processo de recuperação que dura oito meses consecutivos, com crescimento do uso da capacidade instalada. Essa utilização, no entanto, ainda está abaixo dos níveis anteriores à crise, o que mostra que há espaço para crescimento. "Existem projetos de investimento maturando na economia e vemos diversos projetos sendo retomados", disse Meirelles à plateia do 5º Congresso Nacional de Crédito e Cobrança, realizado em São Paulo.

O presidente do BC observou também que o que diferencia o Brasil de outros países é o fato de essa recuperação se basear no emprego e no crédito. Meirelles afirmou que, enquanto outros países ainda discutem se recuperação vai acontecer em forma de V ou W, o Brasil já retomou o patamar de desemprego anterior à crise, o que mostra que há uma retomada "muito mais solidificada". Ele observou que até mesmo a indústria, muito mais afetada pela crise, já apresenta um crescimento de emprego substancial . "A economia começa a retomar o mesmo nível de atividade que antecedeu a crise e as expectativas para o PIB de 2010 são crescentes", afirmou.

Meirelles destacou que, diferentemente de outros países, que ficaram muito dependentes da taxa básica de juros e dos estímulos fiscais, o Brasil atuou diretamente nos canais de transmissão da crise, que eram os canais de crédito, e apenas quando os mercados estavam funcionalmente estabelecidos é que houve o estímulo fiscal, em dezembro de 2008, e o monetário, em agosto de 2009. "O Brasil saiu da crise com maior tração, com menor custo, preservando o emprego, porque a crise ficou restrita ao setor industrial", afirmou.