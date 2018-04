Produção industrial argentina cai 18,1% em março A produção industrial na Argentina caiu 18,1% em março já ajustada com os fatores que influenciam o período) em comparação com igual mês de 2001, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Indec). Em bases não ajustadas, a produção industrial caiu 19,7% em março em comparação com igual mês de 2001, informou o órgão. A produção industrial caiu 3,1% em março já ajustada em comparação com fevereiro. Em bases não ajustadas, a produção industrial cresceu 7,1% em março em comparação com fevereiro. No acumulado dos três primeiros meses do ano, a produção industrial da Argentina caiu 18,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2001.