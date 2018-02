Produção industrial argentina cai 18% em janeiro O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que a produção industrial do país caiu 18% em janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a dezembro, a produção industrial da Argentina caiu 2,4%. Os dados, revisados, confirmam os números preliminares divulgados no último dia 18. A pesquisa do Indec entre as indústrias argentinas indica que 52% prevêem uma queda nas vendas neste mês em comparação com janeiro; 44,2% disseram esperar vendas estáveis. Para 72% das empresas consultadas, as vendas ao exterior deverão permanecer estáveis em fevereiro; 23% prevêem um aumento de suas exportações. As informações são da Dow Jones. Leia o especial