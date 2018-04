Produção industrial argentina caiu 14,5%, diz Indec A produção industrial na Argentina caiu 14,5% (em bases sazonalmente ajustadas) em abril, comparado com igual mês de 2001, de acordo com dado preliminar divulgado pela agência de estatística do governo argentino (Indec). O dado final da produção industrial será divulgado no dia 22. De acordo com o Indec, no acumulado de janeiro a abril, a produção industrial na Argentina despencou 16,7% em comparação com igual período de 2001. Leia o especial