Produção industrial argentina retoma crescimento O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que a produção industrial do país cresceu 8,6% em dezembro de 2002, em comparação com o mesmo período de 2001. Em novembro, a produção industrial argentina havia crescido 1,3%, também em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o Indec, em 2002 a produção industrial da Argentina caiu 10,6%. O instituto acrescentou que o crescimento da produção industrial no mês passado foi liderada pelos setores siderúrgico, com expansão de 30,7%, e têxtil, com avanço de 102,5%.