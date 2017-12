Produção industrial avança em 9 locais do País em maio

Atualizado às 13h20

RIO - O avanço na produção industrial nacional na passagem de abril para maio, já descontados os efeitos sazonais, foi acompanhado por nove dos 14 locais investigados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve avanço de 0,5% na atividade no período, desempenho levemente aquém da média nacional (0,6%).

Em maio, os avanços mais intensos foram registrados no Ceará (3,6%), que eliminou parte do recuo de 10,1% acumulado entre março e abril; Amazonas (2,6%), que recuperou parte da queda de 4,8% no mês anterior; Pernambuco (1,4%), que interrompeu uma sequência de três taxas negativas; e Minas Gerais (1,3%), que compensou parte da perda de 5,8% assinalada entre fevereiro e abril.

Santa Catarina (0,7%), Espírito Santo (0,6%), Paraná (0,3%) e Rio de Janeiro (0,2%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em maio ante abril, apontou o IBGE.

Por outro lado, Região Nordeste (-2,2%), Rio Grande do Sul (-1,6%) e Pará (-1,5%) assinalaram as perdas mais elevadas, enquanto Bahia (-1,0%) e Goiás (-0,6%) apontaram reduções mais moderadas.

Em São Paulo, a atividade está 17,3% abaixo de seu pico histórico, atingido em março de 2011. A leve alta foi influenciada principalmente pelos segmentos farmacêutico, de perfumaria, sabões e produtos de limpeza e de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis (mais especificamente a produção de álcool). Mesmo assim, o desempenho é insuficiente para anular perdas anteriores, sintetizadas na queda de 5,6% de fevereiro a abril.

"Isso dá uma ideia de que ainda não há retomada na produção industrial. A média móvel trimestral está caindo, um primeiro indício de que não há recuperação em curso", afirmou Rodrigo Lobo, pesquisador da Coordenação de Indústria do IBGE. "Não necessariamente uma taxa positiva significa recuperação da produção", reforçou.

Outras regiões sustentam resultados ainda mais impressionantes. O Paraná, por exemplo, está 23,3% abaixo do ponto máximo de sua produção, verificado em dezembro de 2011. No Amazonas, a distância é de 22,7% em relação ao pico (fevereiro de 2014). Já no Ceará, a produção opera 21,3% abaixo de seu momento mais ativo, observado em janeiro de 2010.

"Para que a recuperação aconteça, outros fatores macroeconômicos têm de estar auxiliando. Hoje, temos taxas de juros crescentes, que encarecem o crédito e aumentam o nível de inadimplência das pessoas. Isso deprime a demanda. Temos ainda inflação crescente, que, aliada ao menor ritmo de expansão da renda nominal das famílias, também gera menor demanda por produtos industriais", observou Lobo.