Produção industrial brasileira cresce 0,8% em novembro A produção industrial brasileira cresceu 0,8% em novembro de 2006, na comparação a outubro, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima das previsões dos analistas consultados pela Agência Estado, que esperavam desde queda de 0,5% até elevação de no máximo 0,7%. Na comparação com novembro de 2005, a produção industrial cresceu 4,2% e também ficou acima das previsões dos analistas, que iam de 2,2% a 4%. Segundo o chefe da coordenação de indústria do IBGE, Silvio Sales, o setor industrial prossegue com taxas de crescimento moderadas porque há uma "dispersão dos ritmos setoriais", com desempenhos muito heterogêneos entre os diversos segmentos. De acordo com ele, em novembro, o crescimento de na produção industrial foi muito marcado pelo desempenho dos segmentos de matérias-primas e insumos (bens intermediários). Nessa base de comparação, 14 dos 23 segmentos que têm séries sazonalmente ajustadas registraram crescimento na produção e os destaques positivos foram, nessa ordem, em termos de peso no resultado final, refino de petróleo e produção de álcool (4,6%); outros equipamentos de transporte (caminhões, ônibus, aviões, com 10,1%); bebidas (4,9%); outros produtos químicos (1,8%) e indústria extrativa (2,2%). Os destaques negativos entre as atividades, em novembro ante outubro, foram veículos automotores (automóveis, autopeças, com -1,0%); metalurgia básica (-0,7%); perfumaria, sabões e produtos de limpeza (-1,4%) e vestuário (-2,1%). A produção de bens de capital cresceu 2,2% em novembro ante outubro e 7,9% em relação a novembro de 2005, segundo o IBGE. Nas demais categorias de uso pesquisadas na indústria, os resultados na comparação com outubro e com novembro de 2005 foram respectivamente: bens intermediários (1,6% e 3,2%); bens de consumo duráveis (-0,1% e +10,4%); bens de consumo semiduráveis e não duráveis (-0,6% e +2,8%). Com o resultado de novembro, a produção industrial brasileira acumula expansão de 3,1% em 2006. Em 12 meses (dezembro de 2005 a novembro de 2006), a produção cresceu 3%. Tendência O indicador de média móvel trimestral, considerado o principal indicador de tendências, registrou aumento de 0,2% na produção no trimestre encerrado em novembro ante o trimestre terminado em outubro, o que, para o IBGE, mostra que "em síntese, os índices para novembro de 2006 reforçam os sinais de discreta recuperação no ritmo da atividade fabril". O IBGE divulgou também revisões nos dados divulgados anteriormente na variação da produção industrial de outubro ante setembro (de +0,8% para +1%) e de setembro ante agosto (-1,1% para -1%). Segundo o coordenador de indústrias do IBGE, Sílvio Sales, a revisão ocorreu por causa da introdução de novos dados na série com ajuste sazonal. Matéria alterada às 11h47 para acréscimo de informações