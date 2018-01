Produção industrial cai 0,5% em janeiro A produção industrial do País caiu 0,5% em janeiro ante dezembro na série com ajuste sazonal, segundo divulgou hoje o IBGE. O dado ficou dentro do intervalo previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado (0% a -1,8%) e maior que a média das expectativas, que apontava queda mais forte de -1,1%. Na comparação com janeiro do ano passado houve expansão de 6%. O indicador acumulado nos últimos 12 meses registrou aumento de 8,5% até janeiro, a variação mais elevada nesse indicador desde julho de 1995 (10%). Segundo avaliação dos técnicos do IBGE no documento de divulgação da pesquisa "o início de 2005 mostra um quadro de manutenção do crescimento nas comparações para períodos mais longos e uma relativa estabilidade no nível de produção nas comparações com períodos mais recentes. Os sinais de uma maior contribuição do setor de bens de consumo semi-duráveis e não duráveis se tornam mais claros". Os resultados da produção industrial de janeiro pelas categorias de uso pesquisadas mostrou queda ante dezembro em bens de capital (-1,5%); bens intermediários (-1,4%) e bens de consumo duráveis (-4,3%). A única categoria a registrar aumento na produção ante mês anterior foi a de bens de consumo semi e não duráveis (3,7%). No indicador comparativo a janeiro de 2004, houve crescimento em todas as categorias: bens de capital (6,8%); bens intermediários (3,9%); bens de consumo duráveis (3,5%); e bens de consumo semi e não duráveis (9,8%). Revisão da produção de dezembro O IBGE revisou a variação da produção industrial em dezembro de 2004 ante novembro de 0,6% divulgado anteriormente, para 1,2%. As revisões na série com ajuste sazonal são realizadas mensalmente pelo instituto. A introdução de um novo dado na série, ante mês anterior, provoca a revisão de todas as variações na série, o que levou o dado de novembro ante outubro de 2004 a também ser revisado de +0,3% para -0,3%. PRODUÇÃO INDUSTRIAL Ante mês anterior Ante igual mês do ano anterior Janeiro 2004 0,1% 3,8% Fevereiro -0,6% 2,0% Março 2,5% 13,4% Abril 0,2% 7,6% Maio 2,2% 8,8% Junho 0,4% 13,5% Julho 0,6% 10,5% Agosto 1,1% 13,4% Setembro -0,1% 7,5% Outubro 0,2% 3,3% Novembro -0,3% 7,8% Dezembro 1,2% 8,3% Janeiro 2005 -0,5% 6,0%