Produção industrial cai 0,6% em outubro na zona do euro A produção industrial dos 16 países que integram a zona do euro caiu 0,6% em outubro na comparação com setembro, o primeiro recuo nessa base de comparação desde março. Ante outubro do ano passado, houve queda de 11,1%, o 18º declínio consecutivo nessa base. Economistas, em média, projetavam queda de 0,8% em outubro ante setembro e de 11,0% ante outubro do ano passado. A agência de estatísticas da região, a Eurostat, revisou os dados de setembro, para a uma alta de 0,2% ante agosto e uma queda de 12,8% ante setembro do ano passado. Originalmente, a agência havia divulgado aumento de 0,3% na comparação mensal e queda de 12,9% na anual.