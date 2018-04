Produção industrial cai 0,8% em março, segundo o IBGE A produção industrial do País interrompeu em março a trajetória de recuperação iniciada em novembro do ano passado. A queda de 0,8% no mês ante fevereiro foi a primeira depois de quatro meses consecutivos de crescimento nessa base de comparação. No acumulado no primeiro trimestre, houve queda de 2,2% na produção ante igual período do ano passado e o acumulado nos últimos 12 meses passou de 0,3% em fevereiro para -0,7% em março.