Produção industrial cai 1,2% em fevereiro, segundo IBGE A produção industrial do País caiu 1,2% em fevereiro ante janeiro na série com ajuste sazonal, segundo divulgou esta manhã o IBGE. O índice ficou perto do piso das estimativas, que iam de -1,6% a +1%. Nas demais comparações, os resultados foram positivos. A produção subiu 4,4% em fevereiro sobre fevereiro do ano passado, mas a alta ficou abaixo do esperado (5,5% a 10,1%). No acumulado do primeiro bimestre, a produção cresceu 5,2% ante igual período de 2004 e, em doze meses até fevereiro, subiu 8,6%. Segundo os técnicos do IBGE avaliam no documento de divulgação da taxa, "a trajetória do índice de média móvel trimestral revelou um quadro de estabilização na produção neste início de ano, patamar que se mantém desde dezembro de 2004". Como acontece mensalmente, os dados na série dessazonalizada sofreram revisão, com a introdução do número de fevereiro. A queda na produção de janeiro a dezembro foi revisada de -0,5% para -0,6%. A de dezembro ante novembro, de +1,2% para +1,4%. Os demais números desta série também sofreram "ajustes sutis", como acontece mensalmente, segundo explicou o chefe da coordenação de indústria do IBGE, Sílvio Sales.