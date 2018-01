Produção industrial cai 1,8% na zona do euro A produção industrial na zona do euro caiu em setembro pelo segundo mês consecutivo, enfatizando a fragilidade da recuperação na região. Segundo dados publicados pela agência de estatísticas da União Européia, Eurostat, a produção recuou 0,6% em setembro em relação a agosto e 1,8% frente a setembro do ano passado. A queda anual superou a previsão dos analistas de retração de 0,6%.