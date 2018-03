Produção industrial cai 1,9% em agosto no Reino Unido A produção da indústria de transformação do Reino Unido caiu 1,9% em agosto na comparação com julho e 11,3% ante agosto do ano passado. Analistas projetavam, em média, aumento de 0,4% na comparação mensal e queda de 9,1% na anual. Em julho, a produção havia crescido 0,7% ante junho mas caído 10,2% na comparação com julho de 2008.