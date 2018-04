Produção industrial cai 18,4% em dezembro na Argentina O Instituto Nacional de Estatística da Argentina informou que a produção industrial do país caiu 18,4% em dezembro de 2001, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação a novembro, a queda foi de 1,0%. Com os dados de dezembro, a produção industrial da Argentina caiu 6,2% em 2001. Os dados são preliminares e sazonalmente ajustados. Os setores mais afetados foram o têxtil (-51% em relação a dezembro de 2000) e o automotivo (queda de 70%). Segundo a pesquisa feita entre os industriais, 65% prevêem uma redução da demanda doméstica no primeiro trimestre deste ano, e 31% esperam que ela permaneça estável; apenas 4% disseram acreditar que a demanda vai crescer. Os exportadores mostraram mais otimismo: 26% disseram acreditar que as vendas vão crescer neste trimestre, 44% prevêem estabilidade, e 30% esperam uma queda nas vendas. Leia o especial