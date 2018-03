Produção industrial cai 3,4% em março A produção industrial do País caiu 3,4% em março ante fevereiro na série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. O resultado negativo foi influenciado pelo feriado do Carnaval, que este ano foi em março. Em comparação a março de 2002, porém, a produção industrial acumula alta de 0,7% em março deste ano. No acumulado do primeiro trimestre de 2003, a produção no setor subiu 2,5% e no acumulado dos últimos 12 meses até março, a produção industrial subiu 3,5%. Entretanto, no primeiro trimestre de 2003, a produção caiu 1,1% em comparação com o resultado do quarto trimestre do setor em 2002. Todas as categorias de uso apresentaram queda. O setor de bens de capital caiu 3,8% em março; o de bens intermediários teve queda de 0,7%. Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis caíram 5,2% e os bens de consumo duráveis registraram queda de 20,2% no período. O IBGE informou que, em resumo, o primeiro trimestre de 2003 teve desempenho de produção melhor em áreas relacionadas à extração de petróleo, agroindústria e exportações. Nos segmentos voltados à demanda interna, contudo, os índices são negativos na comparação com o primeiro e o último trimestre de 2002. O chefe do Departamento de Indústria do IBGE, Silvio Sales, disse que a queda na produção industrial em março foi a mais expressiva desde maio de 2002, quando a produção do setor caiu 5,3% ante mês anterior. "Realmente, são números negativos", disse.