Produção industrial cai 4,2% em abril sobre abril de 2002 A produção industrial do país registrou queda de 4,2% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado, apresentando a primeira taxa negativa desde junho de 2002 nessa base de comparação. No confronto com o mês imediatamente anterior, março, houve queda de 0,1% na produção em abril. No acumulado do ano, a produção industrial reduziu o ritmo de elevação para 0,6% até abril, com forte desaceleração ante os 2,4% acumulados no primeiro trimestre do ano. O indicador acumulado em 12 meses registrou alta de 2,5% em abril. A queda na comparação com abril de 2002 foi influenciada, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que divulgou hoje os números, pelo menor número de dias úteis no mês neste ano e pelas pressões negativas exercidas por segmentos importantes da indústria, como material de transporte (-11,4%), material elétrico e de comunicações (-13,1%), vestuário e calçados (-27,7%) e têxtil (-15,4%).