Produção industrial cai e mercado reduz projeção para o PIB Um dia após a Confederação Nacional da Indústria (CNI) ter festejado a reação favorável do setor em setembro, a divulgação dos indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) jogou um balde de água fria no mercado. A queda na produção de veículos automotores em setembro e a continuidade dos efeitos do câmbio derrubaram a produção industrial no mês. Os dados do IBGE mostraram queda de 1,4% na produção ante agosto, anulando as duas altas consecutivas anteriores. A produção de bens de capital, um termômetro para as perspectivas de investimentos, também recuou. O mau desempenho da indústria levará a uma enxurrada de revisões nas projeções de analistas do mercado para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) do País neste ano. Apesar da queda ante o mês anterior, a indústria mostrou resultados positivos, ainda que com perda de ritmo, nas demais comparações: 1,3% ante setembro de 2005; 2,7% no acumulado do ano; 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre e 2,7% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado. Silvio Sales, chefe da coordenação de indústria do IBGE, disse que, com os resultados de setembro, o setor trocou uma trajetória de crescimento suave no primeiro semestre de 2006 por uma ´estabilidade´ no terceiro trimestre. ´Os resultados repetem um pouco aquele padrão que temos observado há vários meses: a indústria fica em sobe e desce´, disse Sales. O segmento de veículos automotores registrou queda de 9,3% na produção em setembro ante agosto, em conseqüência de greves nas montadoras. Mas Sales ressaltou que, ainda que a indústria automobilística tenho sido a principal influência sobre o resultado negativo, não foi a única, já que 12 dos 23 segmentos investigados na comparação com mês anterior apresentaram queda na produção. O mau desempenho da indústria levará o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a revisar para baixo a projeção de expansão do PIB em 2006, hoje em 3,3%, segundo adiantou o economista da instituição Estevão Kopschitz. ´Só queda de juros não leva ao crescimento, a carga tributária cresceu muito, a infra-estrutura e a taxa de investimento não melhoraram´, disse ele. A economista Cristiane Quartaroli, do banco Santander, também revisará as projeções para 2006. Atualmente, a previsão do banco aponta uma expansão de 3,1% para o PIB. ´Devemos mudar o número para um nível abaixo de 3%´, afirmou. Mauricio Oreng, economista da Itaú Corretora, deve revisar sua atual projeção de 3,4%, para algo próximo de 3,2%. O ABN Amro Asset Management reduziu a estimativa de crescimento de 3% para 2,9%. O câmbio afetou novamente a categoria de bens de consumo duráveis (automóveis, celulares, eletrodomésticos) em setembro, com queda de 0,2% na produção ante agosto. Segundo Sales, ainda que o resultado negativo em veículos automotores tenha sido a principal influência no recuo dos duráveis, ´a tendência já vinha sendo declinante´, em conseqüência da queda nas exportações de produtos como celulares e concorrência de importados, como eletroeletrônicos da linha marrom (TV, rádio e som). As importações de bens de consumo duráveis subiram 81,8% em setembro ante igual mês do ano passado. Além disso, Sales ressalta que os duráveis vinham de crescimento acelerado - 44% no acumulado de 2004 a setembro de 2006 - e ´em algum momento era de esperar uma desaceleração´. Edgard Pereira, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), avalia que os efeitos do câmbio sobre a indústria se intensificaram em setembro e mostram necessidade de ´medidas urgentes´ para suavizar a valorização do real. Ele atribui ao câmbio ´um efeito-deslocamento da produção doméstica por produtos importados´. Investimentos A produção de bens de capital recuou fortemente em setembro e frustrou expectativas de forte crescimento dos investimentos no PIB do terceiro trimestre. Segundo o IBGE, houve queda de 2,1% na produção dessa categoria em setembro ante agosto e queda de 0,4% ante setembro do ano passado. A divulgação dos resultados levou o Ipea a revisar a previsão de crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, rubrica que define investimentos) no PIB do terceiro trimestre de 8,7% projetados anteriormente para 6,6%, segundo informa Kopschitz. Os dados do período serão divulgados pelo IBGE no dia 30 deste mês. COLABORARAM CÉLIA FROUFE E FRANCISCO CARLOS DE ASSIS