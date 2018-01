Produção industrial cai em 6 das 12 regiões no semestre A produção industrial apresentou queda em seis das 12 regiões pesquisadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no primeiro semestre deste ano. Ocorreram reduções na produção do Nordeste (-0,2%), Ceará (-2,0%), Pernambuco (-3,4%), Minas Gerais (-2,5%), São Paulo (-0,9%) e Santa Catarina (-3,2%). Entre as seis áreas que aumentaram a produção, a indústria do Espírito Santo se manteve na liderança, com taxa de 19,1%. Em seguida vieram Bahia (4,7%), Paraná (3,1%), Rio Grande do Sul (2,9%), região Sul (1,1%) e Rio de Janeiro (0,7%). O mês de junho Os dados confirmaram o quadro de desaceleração do setor. Em junho, na comparação com igual mês do ano passado, houve queda em oito das 12 regiões pesquisadas. Entre os locais em queda, a de maior intensidade foi registrada no Rio de Janeiro (-7,0%), por causa da queda na atividade de extração de petróleo, com paralisação para manutenção de algumas plataformas. Os demais resultados foram os seguintes: Pernambuco (-5,4%), Ceará (-5,3%), São Paulo (-4,3%), Santa Catarina (-3,9%), região Sul (-1,2%), Paraná (-1,0%) e Minas Gerais (-0,5%).