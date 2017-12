Produção industrial cai em 7 de 12 regiões pesquisadas A pesquisa industrial regional do IBGE apontou, em agosto, queda na produção em sete dos 12 locais pesquisados, na comparação com igual mês do ano passado. Essa pesquisa não apresenta dados comparativos com mês anterior. Entre as sete áreas com resultados negativos, a indústria do Rio Grande do Sul (-0,7%) foi a única a registrar desempenho acima da média nacional em agosto (-1,8%, conforme já divulgado pelo IBGE), vindo a seguir: Ceará (-1,9%), região Sul (-2,5%), Rio de Janeiro (-4,6%), Santa Catarina (-6,5%), Nordeste (-6,9%) e Bahia (-11,4%). A indústria do Espírito Santo, com crescimento de 11,6%, manteve a liderança do desempenho regional, "apoiada no contínuo aumento da extração de petróleo". Com taxas positivas ficaram ainda as indústrias de Pernambuco (6,7%), São Paulo (1,0%), Paraná (0,2%) e Minas Gerais (0,1%).