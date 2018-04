Produção industrial cai em 8 regiões do País A produção industrial do País caiu em oito das 12 regiões pesquisadas pelo IBGE no primeiro semestre do ano. Em junho, ante igual mês do ano passado, houve queda em seis dos locais investigados. A maior queda no semestre ocorreu em Pernambuco (-8,6%), seguido da região Nordeste (-5,7%), Bahia (-5,3%), Minas Gerais (-3,9%), São Paulo (-2,8%), Paraná (-1,6%), Ceará (-1,3%) e Santa Catarina (-1,0%). Em junho, na comparação com junho de 2001, houve queda em Pernambuco (-9,2%), Bahia (-6,0%), Santa Catarina (-5,3%), São Paulo (-3,6%), região Nordeste (-3,4%) e Minas Gerais (-0,7%). São Paulo A produção industrial de São Paulo registrou queda de 3,6% em junho ante igual mês do ano passado, no segundo recuo consecutivo nessa base de comparação. A indústria do Estado apresentou desempenho negativo também no acumulado do primeiro semestre (-2,8%) e nos últimos 12 meses (-1,7%). Em todos os indicadores os resultados paulistas são piores do que os apresentados no total do País, especialmente como resultado da queda na produção automobilística e da redução dos investimentos em telecomunicações e na fabricação de microcomputadores. Na comparação com junho do ano passado, 10 dos 19 setores pesquisados tiveram recuo na produção, com destaque para material elétrico e de comunicações (-26,3%), a redução de maior impacto na formação da taxa global. A maior contribuição positiva foi dada pela indústria alimentícia (6,5%). No que diz respeito ao acumulado do semestre, os destaques de queda na indústria do Estado foram mais uma vez material elétrico e de comunicações (-18,1%), material de transporte (-7,5%) e metalúrgica (-4,5%). Do lado positivo, a maior influência é exercida pelo setor químico, que se expandiu 6,1%. Agroindústria No primeiro semestre de 2002, A agroindústria brasileira cresceu 8,3% no primeiro semestre ante igual período do ano passado, segundo o IBGE. O desempenho foi o melhor registrado pelo setor desde o segundo semestre de 1994, quando houve crescimento de 7,9%. Os dados mostram que os resultados do setor agroindustrial no semestre foram bem melhores do que os registrados pela indústria (-0,1%). Segundo o IBGE, no primeiro semestre deste ano, tanto os segmentos vinculados à lavoura (9,1%) - os de maior peso na agroindústria - como os associados à pecuária (7,7%), mais voltados para exportação, atingiram "elevadas taxas positivas". O bom desempenho, segundo o instituto, deveu-se a três fatores: o comportamento da safra em 2002, o aumento da produtividade obtida pela indústria e pelo campo e, por último, a desvalorização cambial combinada com a abertura de novos mercados, que têm estimulado as exportações.