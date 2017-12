Produção industrial cai na Alemanha A produção industrial da Alemanha caiu 1% (em bases sazonalmente ajustadas) em abril em comparação com março, depois de ter registrado um declínio de 0,1% no mês passado, informou o Ministério da Economia. O resultado ficou bem abaixo das expectativas dos analistas entrevistados pela Dow Jones, cuja previsão média era de uma queda de 0,7% no mês. O Ministério informou que o fraco resultado foi devido à queda de 1,1% na produção manufatureira.