Produção industrial cai na Alemanha e na Grã-Bretanha A produção industrial caiu mais do que se esperava na Alemanha em março, aumentando as dúvidas que a economia produzirá o resultado anual projetado pelo governo. A produção caiu 1,1% em março, em termos sazonalmente ajustados, após alta de 0,2% em fevereiro. O Ministério disse prever revisão em alta do dado, mas não ofereceu detalhes. A queda superou as estimativas dos analistas, de retração de 0,2%. Grã-Bretanha O setor manufatureiro do Reino Unido registrou uma contração de 0,4% de sua produção em março, na comparação com fevereiro, de acordo com dados do Instituto de Estatísticas. Na comparação com o mesmo mês de 2002, a produção diminuiu 1%. Além dos números de março, o instituto revisou em baixa os dados de janeiro e fevereiro, indicando que houve uma contração do setor no primeiro trimestre do ano. A agência de estatísticas revisou em baixa os dados de janeiro e fevereiro, indicando que houve expansão de 0,1% da produção nesses meses. Anteriormente, o instituto havia indicado crescimento de 0,2% em janeiro e de 0,3% em fevereiro. Como resultado das revisões, a produção manufatureira no Reino Unido contraiu 0,1% no primeiro trimestre. O novo dado deverá levar o instituto a revisar em baixa o Produto Interno Bruto, já que em sua primeira estimativa, que mostrou expansão de 0,2% do dado, os pesquisadores haviam considerado um quadro de crescimento da produção manufatureira. O dado geral sobre produção industrial mostrou recuo de 0,8% em março, ante fevereiro, e de 0,9%, na comparação com o mesmo mês de 2002. As informações são da Dow Jones.