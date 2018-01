Produção industrial cai sobre julho 2002 e sobe sobre junho 2003 A produção industrial brasileira caiu em julho 2,5% ante o mesmo mês do ano passado, bem mais do que esperavam os analistas ouvidos pela Agência Estado ? as previsões variavam de ?0,90 a ?1,20%. Foi a quarta redução consecutiva nesta base de comparação. No acumulado de janeiro a julho, a produção industrial teve queda 0,3%. Na comparação com o mês imediatamente anterior, junho, a produção industrial cresceu 0,4%, quando o mercado estimava crescimento mais vigoroso, de 1% a 1,25%. No acumulado de 12 meses, há alta de 1,9%. O Coordenador de Indústria dpo IBGE, Sílvio Sales, observou que, apesar do aumento da produção industrial em julho ante junho, após uma queda de 2,6% em junho ante maio, "a tendência predominante dos índices ainda é negativa".