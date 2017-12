Produção industrial caiu em 6 regiões em maio, aponta IBGE A produção industrial caiu em 6 das 12 regiões pesquisadas pelo IBGE em maio, na comparação com igual mês do ano passado. As maiores quedas foram registradas em Pernambuco (-7,4%) e Ceará (-5,0%), seguidos de Santa Catarina (-3,0%), Minas Gerais (-2,7%), São Paulo (-2,1%) e Rio de Janeiro (-0,4%). Por outro lado, houve crescimento em seis locais, mais uma vez com liderança do Espírito Santo (23%). Os demais aumentos foram registrados na Bahia (17,4%), região Nordeste (5,1%), Rio Grande do Sul (3,5%), Paraná (1,7%) e região Sul (0,7%). Em todo o País, a produção industrial teve, em maio, queda de 0,3% ante maio 2002, conforme divulgado anteriormente pelo IBGE. São Paulo abaixo da média A indústria paulista registrou mais uma vez, em maio, resultados da produção inferiores à média do País. O setor industrial de São Paulo apresentou, na comparação com igual mês do ano passado, redução de 2,1% (ante -0,3% na média nacional). A queda no mês foi provocada especialmente pelo fraco desempenho da indústria química (-6,0%), seguido de material de transporte (-7,7%). Por outro lado, entre os segmentos industriais que tiveram taxas positivas, os destaques foram produtos alimentares (8,9%), mecânica (5,4%) e metalúrgica (4,7%). São Paulo acumula nos cinco primeiros meses do ano queda de 0,1%, ante um aumento de 0,6% na média nacional.