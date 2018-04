Produção industrial cresce 0,3% em março em SP A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anunciou nesta terça-feira, 17, pela primeira vez o resultado do Sinalizador da Produção Industrial (SPI), um indicador econômico mensal antecipa as tendências da atividade industrial em todo o Estado de São Paulo. De acordo com a fundação, em março deste ano, na comparação com fevereiro, o SPI indica ter ocorrido um crescimento de 0,3% na produção industrial do Estado, com ajuste sazonal. A partir de uma tabela histórica fornecida pela FGV, é possível notar que o resultado de março deste ano é inferior ao registrado em fevereiro de 2007, quando o SPI teve alta de 1,5% ante o mês anterior. Porém, em março de 2006, o SPI apontou queda de 1,5% ante mês anterior, segundo o índice, elaborado em parceria entre a FGV e a AES Eletropaulo.