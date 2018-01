Produção industrial cresce 0,8% em outubro A produção industrial cresceu 0,8% em outubro ante setembro na série com ajuste sazonal - levando em conta as características de cada período do ano -, segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio um pouco abaixo das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado (0,9% a 2,5%) e bem abaixo da mediana de 1,5%. Na comparação com outubro do ano passado, a produção cresceu 4,8%, dentro das estimativas (4,3% a 6,5%), mas também abaixo da mediana de 5,2%. Na avaliação do coordenador de indústria do IBGE, Silvio Sales, os números de outubro mostram um desempenho favorável da produção industrial. Segundo ele, os crescimentos da produção possivelmente estão relacionados ao aumento das encomendas de final de ano à indústria, que se reflete sobretudo nos bens de consumo finais. No ano a produção acumula alta de 2,9% e em 12 meses, de 2,7%. Sales admite que o número está abaixo da média de países semelhantes, mas ressalta que a indústria vem crescendo "de forma contínua". Segundo ele, "o fato da média de crescimento estar em menos de 3% resulta de comportamentos bastante heterogêneos entre os setores". Ele avalia que os segmentos mais sensíveis às importações são os que mais estão puxando para baixo o desempenho da indústria, como calçados, madeira e confecções. Sales destaca também que a expansão da produção industrial não tem sido mais acelerada em 2006 por causa da concorrência das importações, das taxas de juros que, mesmo em queda, permaneceram elevadas ao longo do ano e da taxa de desemprego, que segundo ele também permanece elevada. Por outro lado, ele avalia que a "sustentação do ritmo industrial", mesmo que discreto, ao longo de 2006 pode ser atribuída ao desempenho de setores exportadores de commodities; aumento da produção da indústria automobilística alavancado sobretudo pela demanda interna; crescimento da produção de bens de capital e comportamento positivo de ramos mais atrelados à evolução da massa salarial e menos sensíveis às importações. Desempenho dos setores Os números do IBGE destacam ainda que a produção de bens de capital, que sinaliza o comportamento dos investimentos, caiu 1,6% em outubro ante setembro. Essa queda, pelo menos por enquanto, segundo Sales, não mostra uma reversão da tendência de crescimento dos investimentos apontada nos resultados do PIB do terceiro trimestre. "É preciso esperar novas informações para checar se há alguma mudança na tendência de crescimento dos investimentos no PIB", disse. Na comparação com outubro do ano passado, porém, a produção registrou aumento de 9,3%. Nas demais categorias pesquisadas, os resultados foram os seguintes, respectivamente ante mês anterior e ante outubro de 2005: bens intermediários (-0,2% e +1,8%), bens de consumo duráveis (+3,2% e +12%) e bens de consumo semi e não duráveis (+0,4% e +5,4%). No setor de bens duráveis, no qual houve crescimento de 12% em outubro na comparação com mesmo mês do ano passado, o movimento foi puxado especialmente por automóveis (13,6%) e eletrodomésticos (10%). A boa notícia do setor é o crescimento de 6,7% na produção de telefones celulares, após vários meses de queda. Na comparação com setembro, a produção de bens duráveis cresceu 3,2%. Perspectivas Sales observou que a avaliação dos dados de produção em conjunto com os resultados das vendas industriais de outubro, divulgados na terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que o setor não está acumulando estoques. Segundo Sales, esse cenário dos estoques, aliado ao aquecimento natural da demanda do final do ano, inflação sob controle e crescimento da renda e da ocupação "favorece" o desempenho industrial neste último trimestre. De acordo com ele, se permanecer o quadro de baixos estoques, a indústria iniciará o ano que vem mais aquecida, ao contrário do que ocorre quando os estoques estão elevados, o que costuma adiar o aumento mais forte da produção para o mês de março. Matéria alterada às 10h24 para acréscimo de informações