Produção industrial cresce 0,9% em setembro, aponta Ipea

O indicador Ipea de Produção Industrial Mensal (PIM) estima um aumento de 0,9% na produção em setembro ante agosto. Os dados da indústria de setembro serão apresentados pelo IBGE na próxima terça-feira. Segundo informa em nota o Ipea, "todos os setores "tiveram melhoria" em setembro ante o mês anterior, exceto a produção de automóveis". Em agosto, segundo o IBGE, houve aumento de 1,2% na produção da indústria ante o mês anterior.

Na comparação com setembro do ano passado, a previsão do Ipea é de queda de 8% na produção que, se confirmada, mostrará um recuo mais intenso do que o apurado pelo IBGE em agosto (-7,2%). De acordo com a nota, entre os indicadores setoriais utilizados para o cálculo do indicador Ipea, apenas a produção de papel e papelão apresentou avanço na comparação com setembro de 2008, crescendo 5,1%.

O Indicador Ipea de Produção Industrial Mensal é calculado com base nos seguintes indicadores utilizados no modelo de previsão da produção física da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE: fluxo de veículos pesados em rodovias concedidas (ABCR e Tendências Consultoria); expedição de papel ondulado (ABPO); produção de automóveis (Anfavea); e carga de energia (ONS).