Produção industrial cresce 1,5% em agosto ante julho A produção industrial do País apresentou em agosto o maior crescimento do ano em relação a mês anterior, com alta de 1,5% ante julho. Este foi o segundo aumento consecutivo nessa base de comparação - em julho a produção havia crescido 0,9% em relação a junho. O IBGE revisou o dado de julho, de aumento de 0,4%, divulgado no mês passado, para 0,9%. Houve queda, entretanto, na produção industrial na comparação com agosto de 2002 (-1,8%, o quinto recuo consecutivo nessa base de comparação). A produção industrial acumula queda de 0,5% de janeiro a agosto e aumento de 1,7% nos últimos 12 meses até agosto. Bens duráveis O coordenador de indústria do IBGE, Silvio Sales, disse que os sinais de recuperação da atividade, com crescimento ante mês anterior, não foram suficientes para reverter a trajetória declinante do índice de produção industrial acumulado no ano e em 12 meses (até julho, o acumulado em 12 meses era de 2% e passou em agosto para 1,7%). Mas ele destacou que os índices de média móvel trimestral, considerados os melhores indicadores de tendência, mostram "um quadro de estabilização no ritmo produtivo e crescimento na área de bens de consumo duráveis". Os bens de consumo duráveis apresentaram em agosto o maior crescimento do ano, frente a mês anterior, com aumento de 5,2% em relação a julho. Segundo Sales, o aumento dos duráveis é resultado especialmente da recuperação da vendas de automóveis no mercado interno.