Produção industrial cresce 2,8% em janeiro, diz IBGE A produção industrial do país cresceu 2,8% em janeiro ante igual mês de 2002 e 0,7% ante dezembro do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com o instituto, os resultados do setor em janeiro "mantêm o padrão observado até o final de 2002", com maior dinamismo das exportações, da agroindústria e da produção de petróleo e desempenho negativo dos setores mais vinculados à demanda doméstica. A produção acumulada nos últimos 12 meses registrou alta de 2,7% até janeiro. Sinais de aquecimento desapareceram em janeiro Os sinais de aquecimento do mercado interno registrados pelo IBGE no final do ano passado deixaram de existir no início deste ano. O chefe do departamento de indústria do instituto, Silvio Sales, disse que os efeitos das exportações para o crescimento da produção industrial foram integralmente determinantes para o aumento de 2,8% em janeiro ante igual mês do ano passado. Vários produtos que dependem do mercado interno registraram quedas significativas na produção em janeiro nessa base de comparação, como calçados e confecções (-6,5%), produção de carburantes (gasolina e álcool, -4,1%), farmacêutica (-14,9%) e alimentos e bebidas para consumo doméstico (-1,1%). "Provavelmente essas quedas estão relacionadas a uma retração do mercado interno, como mostram os dados do varejo", disse Sales. A pesquisa de comércio de janeiro divulgada ontem pelo IBGE apontou queda das vendas de 4,86% em janeiro. As exportações, a agroindústria e a produção de petróleo, entretanto, garantiram que a indústria prosseguisse no processo de recuperação no primeiro mês deste ano. As vendas externas do País cresceram 21% em janeiro ante igual mês de 2002. Sales destacou que os aumentos na produção em janeiro foram espalhados na indústria, com crescimento inclusive da transformação (2,5%) nessa base de comparação. A indústria extrativa mineral cresceu 4,2% no período. O economista sublinhou que o crescimento de janeiro foi o sexto consecutivo nessa base de comparação e "o efeito base de comparação está se diluindo". Os números do segundo semestre do ano passado, que marcaram a recuperação suave da indústria, foram fortemente influenciado pela base de comparação deprimida de 2002.