Produção industrial cresce 3% em fevereiro A produção industrial cresceu 3% em fevereiro ante o mesmo mês de 2006, segundo divulgou nesta quarta-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, entre 2,1% e 4,3%, e pouco abaixo da mediana, de 3,15%. Na comparação com janeiro, a indústria cresceu 0,3%, também dentro do intervalo das previsões (-0,3% a 1%) e abaixo da mediana de 0,47%. No primeiro bimestre do ano, a produção do setor acumulou alta de 3,8% ante igual período do ano passado e, em 12 meses, registrou variação de 2,8% até fevereiro. Segundo afirmam os técnicos do IBGE no documento de informação da pesquisa, os dados "mostram um quadro de estabilidade frente ao patamar produtivo observado no final do ano passado". O indicador de média móvel trimestral da indústria mostrou crescimento de 0,1% no trimestre encerrado em fevereiro ante o terminado em janeiro. Investimento O desempenho da categoria de bens de capital (que sinaliza o comportamento dos investimentos) foi o destaque da produção industrial em fevereiro, segundo observou o coordenador de indústria do IBGE, Silvio Sales. "Em nível setorial, há destaque para o comportamento dos investimentos, em diversos indicadores a produção de bens de capital vem evoluindo acima da média da indústria", disse Sales. O economista sublinhou que a expansão de bens de capital tem sido cada vez mais espalhada entre os diversos segmentos que compõem essa categoria. "E talvez o mais relevante é que a produção de bens de capital para fins industriais mantém o ritmo de crescimento, isso significa uma expansão da capacidade da economia e da indústria", disse. Para Sales, os resultados de bens de capital mostram que "há uma expectativa favorável do meio empresarial" em relação à economia e, por isso, há mais encomendas de máquinas e equipamentos. "As empresas estão criando capacidade de oferta, aumentando a capacidade produtiva", avalia. Sales destacou que a produção de bens de capital cresce velozmente - no primeiro bimestre acumulou um aumento de 16%, o que não ocorria nessa magnitude desde o primeiro bimestre de 2001 - apesar do aumento das importações desses produtos que aumentaram, em volume, 31% no acumulado dos dois primeiros meses deste ano ante igual período do ano passado. O economista observou também que a produção de bens de capital cresceu 14,3% em fevereiro ante igual mês do ano passado, em desempenho bem superior ao da indústria em geral (3%) e a expansão foi espalhada em todos os segmentos dessa categoria: bens de capital para uso misto (inclui computadores, com 23,6%), para transporte (6,3%), para fins industriais (8,7%) e agrícolas (11,3%). A expansão de bens de capital no acumulado do primeiro bimestre também foi espalhada em bens de capital para indústria (15,8%), para agricultura (12,4%), para transporte (9,3%), para energia (14,5%), para construção (7,8%) e para uso misto (21,2%). Matéria alterada às 14h27 para acréscimo de informações