Produção industrial cresce 8,9% sobre outubro de 2001 A produção industrial do País cresceu em outubro 8,9% sobre o mesmo mês de 2001 e 1,7% na comparação com setembro, informou o IGBE. Esta foi a quinta expansão consecutiva na comparação do indicador com o mês anterior, o que confirma a trajetória de recuperação suave do setor industrial. A produção acumula crescimento de 1,9% de janeiro até outubro e de 0,89% em 12 meses até outubro. A base de comparação para esse crescimento alto, de 8,9%, o mês de outubro de 2001, foi um período prejudicado pelo racionamento de energia elétrica, pelos efeitos do 11 de setembro na economia global e pela crise argentina. Mesmo levando tudo isso em consideração, no entanto, o crescimento de 8,9% foi maior do que o previsto por institutos de pesquisa e consultoria, que falavam em 7%.