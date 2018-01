Produção industrial cresce 8% no primeiro trimestre A produção industrial brasileira cresceu 8% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período em 1999. Em relação ao último trimestre de 1999, o acréscimo foi de 1,5%. O número é do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em março, a atividade industrial teve queda de 5,3%, em comparação com fevereiro. O motivo foi a paralisação das atividades durante o carnaval, de acordo com o Instituto. Na comparação com março do ano passado, a indústria mostrou expansão de 3,9%. O aumento da produção acumulada nos últimos 12 meses, que chegou a 1,4% em fevereiro, passou para 1,9% no mês passado.