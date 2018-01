Produção industrial cresce em 10 de 12 regiões, diz IBGE A produção industrial cresceu em dez dos 12 locais pesquisados pelo IBGE em outubro, na comparação com igual período do ano passado. Para o instituto, o resultado mostra que "a atividade continua apresentando sinais de recuperação". As maiores altas no mês foram registradas no Espírito Santo (22,2%), Rio de Janeiro (20,2%), Pernambuco (12,9%) e Minas Gerais (9,0%) se destacaram com taxas superiores à média nacional (8,9%). Na mesma comparação, também cresceram Rio Grande do Sul (8,1%), Paraná (6,4%), região Nordeste (5,8%), São Paulo (5,0%), região Sul (4,4%) e Ceará (0,2%); enquanto Santa Catarina (-4,7%) e Bahia (-1,3%) tiveram queda na produção. A produção nacional como um todo cresceu 8,9% nessa base de comparação, segundo divulgou o IBGE na semana passada. São Paulo volta a crescer A produção industrial de São Paulo voltou a crescer em outubro, com expansão de 5%, após cinco meses em queda. Os indicadores da produção no Estado foram os melhores dos últimos 17 meses, superados apenas pelo mês de maio do ano passado (6,9%), segundo divulgou hoje o IBGE. A expansão foi reflexo especialmente dos bons desempenhos em material de transporte (21,4%); metalúrgica (15,5%); produtos alimentares (13,2%); mecânica (9,4%) e química (2,0%). A produção acumulada no ano continuou negativa (-2,1%), como conseqüência das consecutivas quedas anteriores registradas no Estado.