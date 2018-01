Produção industrial cresce em 11 de 14 regiões Os índices regionais da produção industrial de fevereiro mostraram crescimento em 11 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE, na comparação com fevereiro de 2004. Acima da taxa registrada em todo o País (4,4%, segundo divulgou o instituto na semana passada), ficaram o Amazonas (21,8%), Santa Catarina (9,9%), Região Nordeste (8,2%), Minas Gerais (6,8%), Ceará (6,4%) e São Paulo (5,9%). Com crescimento abaixo da média nacional, ficaram Pernambuco (4,1%), Bahia (4,0%), Paraná (2,0%), Pará (1,6%) e Goiás (0,4%). Três locais apresentaram recuo na produção nessa base de comparação: Espírito Santo (-0,1%), Rio Grande do Sul (-1,8%) e Rio de Janeiro (-3,4%). Para essa pesquisa, não há dados comparativos a mês anterior. No acumulado para o primeiro bimestre deste ano, ante igual período do ano passado, 13 das 14 regiões registraram taxas positivas. O Rio Grande do Sul (-1,6%) foi o único local que mostrou recuo no bimestre, com o principal impacto negativo vindo da redução na produção de máquinas para colheita, por causa dos problemas na safra agrícola na região. São Paulo A indústria paulista apresentou resultados positivos nos principais indicadores em fevereiro. No confronto com fevereiro de 2004, a produção avançou 5,9%, registrando a 16ª taxa positiva consecutiva nessa base de comparação. Para essa pesquisa, não há dados comparativos a mês anterior. A indústria de São Paulo apresentou crescimento na produção também no acumulado do primeiro bimestre (7,0%) e 12,1% nos últimos 12 meses, em ambos os casos acima da média nacional. Na comparação com fevereiro do ano passado, o aumento de 5,9% refletiu, sobretudo, a expansão de 14 dos 20 ramos industriais investigados. Os desempenhos observados em veículos automotores (10,4%), máquinas e equipamentos (15,2%), farmacêutica (41,6%) e edição e impressão (27,9%) foram os mais determinantes para a expansão no total da indústria paulista. Entre as seis atividades que mostraram queda, os principais impactos negativos vieram de material eletrônico e equipamentos de comunicações (-23,9%) e de refino de petróleo e produção de álcool (-11,2%).