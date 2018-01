Produção industrial cresce em 12 de 14 regiões pesquisadas O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou hoje que a produção industrial encerrou o ano de 2005 com crescimento em 12 das 14 áreas investigadas. No período, seis Estados registraram alta acima da média nacional, de 3,1%, divulgada na última terça-feira: Amazonas, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Pará e Goiás. Já Pernambuco, região Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina apresentaram taxas positivas, porém abaixo da média do País. Ceará e Rio Grande do Sul tiveram resultados negativos (veja tabela ao lado). Dezembro No mês de dezembro de 2005, na comparação com o mesmo mês de 2004, a produção industrial cresceu em oito dos 14 locais pesquisados. Acima do índice nacional, situaram-se: Bahia (10,0%), Pernambuco (8,8%), Minas Gerais (5,7%), Pará (4,0%), São Paulo (3,8%), região Nordeste (3,7%), Rio de Janeiro (3,5%) e Goiás (3,1%). As demais regiões registraram taxas negativas: Rio Grande do Sul (-0,3%), Paraná (-1,6%), Espírito Santo (-3,0%), Santa Catarina (-3,7%), Amazonas (-4,4%) e Ceará (-6,6%). Primeiro e segundo semestre Na passagem do primeiro para o segundo semestre do ano passado, acompanhando o movimento observado para indústria nacional, verificou-se desaceleração no ritmo de crescimento em 11 locais. Os movimentos mais acentuados de redução ocorreram no Amazonas, que passou de 20,2% no período janeiro-junho para 5,1% no segundo semestre, no Ceará (de 6,1% para -7,6%), Paraná (8,0% para -5,3%) e em Santa Catarina (de 6,5% para -5,5%). Para conferir a pesquisa completa, clique aqui.