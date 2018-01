Produção industrial cresce em 13 regiões em outubro A produção industrial cresceu em 13 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) em outubro, ante o mesmo mês do ano passado. Desde maio do ano passado não havia crescimento em tantos locais na comparação ante igual mês do ano anterior. Na comparação com setembro, houve crescimento em seis dos 14 locais pesquisados. Na comparação com outubro do ano passado - cujo indicador para o total do País ficou em 4,8%, segundo divulgação da semana passada -, os índices regionais de produção industrial foram positivos em todos os locais, à exceção do Amazonas (-8,1%). Ceará (12,4%) e Pernambuco (11,2%) foram os únicos locais com taxas de dois dígitos. Pará (9,7%), Espírito Santo (9,1%), região Nordeste (6,0%), São Paulo (5,9%) e Goiás (5,6%) também registraram avanço na produção acima da média nacional. Os demais resultados foram: Minas Gerais (3,5%), Paraná (2,8%), Bahia (2,3%), Santa Catarina (1,6%), Rio Grande do Sul (1,5%) e Rio de Janeiro (0,9%). Em comparação com setembro, o maior crescimento ocorreu em Goiás, com 5,1%. Em seguida vem Paraná, com 2,3%; Rio de Janeiro, 1,7%, São Paulo, 1,5%, Pernambuco, 0,6% e região Nordeste, 0,5%. A média nacional de expansão em outubro ante setembro, segundo divulgou o IBGE na semana passada, foi de 0,8%. As regiões de Santa Catarina (-0,4%), Minas Gerais (-0,6%), Ceará (-0,9%), Bahia (-1,0%), Espírito Santo (-1,3%), Pará (-1,4%), Rio Grande do Sul (-2,8%) e Amazonas (-4,6%) tiveram queda na produção de setembro para outubro. As regiões com maior impacto de crescimento para a indústria nacional neste ano - São Paulo, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, nessa ordem - estão com crescimentos da produção vinculados a commodities como petróleo, açúcar, minério de ferro e produtos siderúrgicos, ou a bens duráveis como automóveis e computadores, segundo observou Fernanda Vilhena, economista da coordenação de indústria do IBGE. São Paulo A produção industrial de São Paulo, que responde por cerca de 40% da produção nacional, cresceu 1,5% em outubro ante setembro. O crescimento foi acima da média nacional (0,8%) e ocorreu após uma queda de 1,7% registrada em setembro ante agosto. Nos confrontos com o ano de 2005, os resultados também foram positivos: 5,9% na comparação com outubro do ano passado; 3,7% no indicador acumulado no ano e 3,4% em 12 meses. Segundo o IBGE, o aumento observado no indicador de outubro ante igual mês de 2005 atingiu 17 dos 20 ramos pesquisados, com destaque para máquinas e equipamentos (16,3%), veículos automotores (12,1%) e edição e impressão (15,9%). Em sentido contrário, refino de petróleo e produção de álcool (-15,1%), outros equipamentos de transporte (-12,3%) e alimentos (-2,0%) concentraram as pressões negativas. No indicador acumulado no ano, a indústria paulista cresceu 3,7%, com 16 dos 20 ramos apresentando taxas positivas. Os maiores impactos positivos no acumulado de janeiro a outubro de 2006 vieram de veículos automotores (6,6%), em função principalmente do aumento na produção de automóveis; máquinas para escritório e equipamentos de informática (42,7%), por conta da maior fabricação de computadores; e de alimentos (4,5%), devido ao bom desempenho do açúcar cristal. As principais influências negativas vieram de produtos de metal (-3,6%), outros equipamentos de transporte (-3,9%) e outros produtos químicos (-0,6%).