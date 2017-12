Produção industrial cresce em 14 regiões pesquisadas O IBGE divulgou hoje que a produção industrial cresceu em todas as 14 regiões do País pesquisadas em agosto, na comparação com igual mês do ano anterior. Segundo a gerente da pesquisa, Isabela Nunes Pereira, os resultados regionais confirmam que a produção industrial se mantém aquecida e já há um espalhamento maior deste aquecimento por todo o País. As maiores expansões ante agosto de 2003 ocorreram em Santa Catarina (20,7%), em São Paulo (19,8%), Ceará (19,3%), Paraná (18,8%), e Rio Grande do Sul (13,2%). Nas demais regiões, os resultados foram os seguintes: Amazonas (11,3%), Pará (10,2%), Minas Gerais (9,6%), região Nordeste (8,9%), Pernambuco (8,2%), Bahia (7,1%), Espírito Santo (5%), Rio de Janeiro (4,4%) e Goiás (3%). Para esta pesquisa, não há dados comparativos a mês anterior.