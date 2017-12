Produção industrial cresce em 14 regiões pesquisadas A produção industrial cresceu em todos os 14 locais pesquisados pelo IBGE em setembro, na comparação com igual mês do ano passado. Para essa pesquisa, não há dados comparativos a mês anterior. A maior alta foi na indústria do Ceará. O Rio Grande do Sul teve a menor expansão. Em bases trimestrais, todos os locais também assinalaram crescimento, quando comparado ao mesmo período de 2003. São Paulo A produção industrial de São Paulo voltou a apresentar resultados positivos em todos os indicadores: 14,6% em relação a igual mês do ano passado, 13,5% no acumulado no ano e 10,6% nos últimos doze meses. Para essa pesquisa também não há dados comparativos a mês anterior. O terceiro trimestre do ano apresentou crescimento de 17,4% na indústria paulista, ante igual trimestre do ano passado. No indicador mensal (setembro 04/ setembro 03), houve avanço na produção de 18 dos 20 setores pesquisados. Os principais impactos positivos vieram das indústrias de material eletrônico e equipamentos de comunicações (144,6%) e veículos automotores (25,9%). Ainda segundo o IBGE, a indústria paulista, ao assinalar expansão de 17,4% no fechamento do terceiro trimestre deste ano, ante igual período do ano passado, "mostrou aceleração no ritmo produtivo": no primeiro trimestre o crescimento foi de 8,6% e no segundo, de 14,2%.