Produção industrial cresce em 7 das 12 regiões A produção industrial cresceu em sete das 12 regiões pesquisadas pelo IBGE em fevereiro, na comparação com igual período do ano passado. Os aumentos acima da média nacional (4,1%) ficaram com o Espírito Santo (25,0%), Ceará (13,5%), Paraná (9,1%) e Rio de Janeiro (6,5%). As indústrias de São Paulo (3,9%), região Sul (3,9%) e Rio Grande Sul (3,7%) também cresceram, mas a taxas inferiores à média nacional. As reduções ocorreram na Bahia (-7,2%), região Nordeste (-2,9%), Pernambuco (-1,8%), Santa Catarina (-1,3%) e Minas Gerais (-0,6%). Segundo o IBGE, "ainda que influenciados pelo maior número de dias úteis (20) em fevereiro deste ano, em relação a fevereiro do ano passado (18 dias úteis), devido ao deslocamento, em 2003, do feriado de Carnaval para março, os resultados do indicador mensal mostraram que a boa performance da extração de petróleo no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, juntamente com o desempenho favorável das exportações e da agroindústria, sustentaram o crescimento da produção industrial nos sete locais".